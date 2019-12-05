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تباين بأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

مال وأعمال

أسعار الدولار مقابل الجنيه
أسعار الدولار مقابل الجنيه

محمد فضل- متابعات

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الدولار

الجنيه

تباين

تعاملات مسائية

شهدت أسعار الجنيه أمام العملات الأخرى، تباينًا ملحوظًا في نهاية تعاملات اليوم الخميس، في عدد من البنوك.

وسجل الدولار في بنكى الأهلي المصرى ومصر نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، اقل لسعر الدولار بين البنوك العاملة في مصر، بينما سجل في البنك التجارى الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، بارتفاع قدرة قرشا عن تعاملات أمس، في حين سجل في المصرف المتحد نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، اعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المحلية، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل أيضا في بنك بلوم نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.


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