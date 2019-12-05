  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

عودة طلاب إلى الحياة

عودة 7طلاب إلى الحياة بعد توقف قلوبهم عن العمل لعدة ساعات

عادل الجبير

أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

شعبان عبد الرحيم

شماتة إسرائيلية – إخوانية فى وفاة «شعبان عبدالرحيم»

ارشيفية

فتاة ليل: «الزبائن بيناموا معايا في وجود جوزي»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

صلاح

مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

الفلاحين في سوق الماشية

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

كارتيرون

للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك

البحرين تُقصي العراق من «خليجي 24» وتتأهل للنهائي

الرياضة

البحرين
البحرين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

دولة مقاطعة لقطر تفاجئها بإجراء غير متوقع

#

غضب في البحرين بسبب مواطنة كويتية

#

السعودية تتأهل لمواجهة قطر في نصف نهائي «خليجي 24»

#

السعودية تتخطى البحرين وتنعش آمالها في التأهل

العراق

البحرين

المصريون

خليجي

حجز منتخب البحرين مقعدًا في نهائي بطولة خليجي 24 بعد الفوز على العراق بركلات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب «عبد الله بن خليفة».

بدأ المنتخب العراقي التسجيل عن طريق مهند علي في الدقيقة السادسة وتعادل للبحرين عبد الله الهزاع في الدقيقة 14 وأضاف إبراهيم بباش الهدف الثاني لأسود الرافدين بالدقيقة الـ18 قبل أن يتعادل المنتخب البحريني عن طريق محمد مرهون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بتلك النتيجة يتأهل المنتخب البحريني إلى نهائي كأس الخليج في نسختها الـ24 للمرة الأولى في تاريخه، في انتظار الفائز من مواجهة السعودية وقطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تتأهل إلى نهائي «خليجي 24» بعد الفوز على قطر
» استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي من منصبه
» تنظيم إرهابي يعلن استهدافه لكلاسيكو الريال وبرشلونة
» قوافل الأزهر للتوعية الأسرية تواصل فعالياتها بالإسماعيلية
» «ترامب» يتحدى عزله: سأنتصر في المعركة
» إخلاء سبيل مدير شركة «أبليكس» بكفالة مالية
» «كارتيرون»: مواجهة أول أغسطس قوية.. والبطولة الحالية الأصعب
» سقوط مقاتلة عسكرية أثناء نشاط تدريبي
» تباين بأسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» البحرين تُقصي العراق من «خليجي 24» وتتأهل للنهائي
» إصابة 11 شخصًا طعنًا في ساحة التحرير ببغداد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس