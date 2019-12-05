فتاة ليل: «الزبائن بيناموا معايا في وجود جوزي»

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محمد فضل- متابعات

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خلع الزوج رداء الدين والرجولة وارتدى رداء «الدياثة» بأبشع صوره، حينما جعل زوجته تتحول إلى فتاة ليل، تدعو زبائنها لخوض غمار الجنس الحرام مقابل المال الذي يدخل جيب زوجها.

لكن الزوج لم يتكفي بما تجنيه زوجته من مال مغموس في شرفه، فاقترح عليها أن تستدرج أحد زبائنها وهو تاجر فاكهة يبلغ من العمر 56 عامًا، لممارسة الجنس معها مقابل 3 آلاف جنيه هذه المرة،في منزلهما بمنطقة شبرا الخيمة، لأنه كان دائم الدفع 1000 جنيه في الليلة.

وافقت الزوجة على الاقتراح واتصلت بفريستها وطلبت منه أن يحضر 3 آلاف جنيه لاحتياجها لها، وبعد وصوله طلبت منه النزول لشراء متطلبات من السوبر ماركت، خرج الزوج في هذه الأثناء وهدد التاجر بالسكين إذا لم يعطيه المال الذي معه، لكن الأخير حاول الهروب فانقض عليه وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، ثم تخلص من جثته بإلقائها في القمامة.

تقول الزوجة "فتات الليل" بعد كشف أمرها مع زوجها في اعترافاتها أمام رجال الأمن الذين نجحوا في التوصل لهما بعد العثور على الجثة، أنها دائمة ممارسة الرذيلة مع الأشخاص مقابل مبالغ مالية بعلم زوجها، مشيرة إلى أنه كان يتواجد أحيانًا في المنزل أثناء نومها مع أحدهم، لكنه كان يحصل على المال مقابل ذلك.

وأضافت أنه صاحب فكرة استدراج تاجر الفاكهة، مشيرة إلى أنها كانت متفقة معه على سرقته فقط لكنه قتل، وتخلص من جثته بإلقائها في القمامة، وبملابسه في أحد المصاريف واستولى على مبلغ 1500 جنيه منه.

ما اعترف الزوج بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي قتله ولكن سرقته فقط، مشيرًا إلى أن محاولة هروبه دفعته لطعنه.

أمرت النيابة بحبس الزوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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