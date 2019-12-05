  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:11 م
بحث متقدم
السعودية وقطر

بث مباشر.. مباراة السعودية وقطر في «خليجي 24»

ارشيفية

فتاة ليل: «الزبائن بيناموا معايا في وجود جوزي»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

صلاح

مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء

الفلاحين في سوق الماشية

انهيار أسعار المواشي يغرق المربين في الديون

كارتيرون

للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك

بدور البراهيم وهند القحطاني

سعوديتان شهيرتان تفتحان النار على بعضهما بصور وفضائح

جاهدة وهبى

مطربة شهيرة تغني «طلع البدر علينا» داخل الكنيسة

السعودية

السعودية تشهد ظاهرة لم تحدث منذ 118 عامًا

إصابة 11 شخصًا طعنًا في ساحة التحرير ببغداد

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

المتظاهرون العراقيون يحتشدون في ساحة التحرير

#

مقتل 11 عراقيًا أثناء احتجاجات الليلة الماضية

#

سبب عجيب وراء هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

#

شاهد.. تطبيق حد الزنا على الرجال والنساء بإندونيسيا

بغداد

ساحة التحرير

مظاهرات العراق

تعرض أحد عشر متظاهرًا، للطعن بالسكين بساحة التحرير، في وسط بغداد، خلال الاحتجاجات التي تشهدها العراق.

وأفادت مصادر طبية لوكالة "روسيا اليوم"، أن عناصر مندسة، حسبما اعتقد ناشطون، افتعلت شجارًا مساء اليوم الخميس.

ونقل الجرحى إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد، فيما خرج سبعة منهم بعد تلقيهم العلاج، حسبما أفادت المصادر.

وأصيب 13، فردًا أصيبوا خلال تجدد الاشتباكات، أمس الأربعاء، في مدينة كربلاء جنوب العراق، فيما استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

ويشار إلى أن العراق، تشهد موجة احتجاجات واسعة، منذ مطلع أكتوبر الماضي، وذلك اعتراضًا على تدني أوضاع المعيشة للمواطنين، والمطالبة بحل مجلس النواب، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «المحمدي» و«تريزيجيه» يسطران تاريخًا لمصر بـ«البريميرليج»
» إصابة 11 شخصًا طعنًا في ساحة التحرير ببغداد
» أبوقير يطيح بـ«الإنتاج الحربي» من كأس مصر
» «ميسي» يدافع عن زميل «صلاح» في ليفربول
» حكم قضائي بمنع زوج من الاقتراب من زوجته عامًا
» أحمد المحمدي: هذا اللاعب أفضل من لعبت بجواره وليس «صلاح»
» السعودية تشهد ظاهرة لم تحدث منذ 118 عامًا
» للمرة الأولى.. «كارتيرون» يقود مران الزمالك
» إقالة رئيس حي بالغردقة لصفعه عاملاً على وجهه
» مدرسة بأوروبا تخصص مشروعاتها الدراسية لحضارة مصر الفرعونية
» تأييد حبس نجل فنان شهير عامين لصالح طليقته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس