"هنا الزاهد" تعلن استئصال عضو من جسدها

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هنا الزاهد
هنا الزاهد

محمد فضل- متابعات

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عملية جراحية

فنانة

هنا الزاهد

استئصال

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة برفقة طبيبها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاشفة عن خضوعها لعملية جراحية استئصلت فيها المرارة.

وقالت هنا الزاهد ، في منشورها: "بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل الذي أحبه بسبب المرارة، أريد أن أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معي، وإني كل فترة أكلمه حتى بالليل ودائما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرا الحمد ‏لله أزلت المرارة".‏

وكانت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قالت إن "الزاهد" تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإزالة حصوات في المرارة، وستخضع لها خلال أيام.

وتعرضت هنا الزاهد لوعكة صحية شديدة، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الممثل، أحمد فهمي في سنغافورة، وهو ما استلزم خضوعها لجراحة، كما أنها شهدت الفترة الماضية وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.


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