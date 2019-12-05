» «ميسي» يدافع عن زميل «صلاح» في ليفربول

05 ديسمبر 2019 - 05:27 م

أبدى ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، عدم رضائه عن تواجد السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي، في المرتبة الرابعة لأفضل لاعبي العالم.

وقال «ميسي» في تصريحات صحفية، «من العار أن يتواجد السنغالي ساديو مانى في المرتبة الرابعة ، ولكن العذر الوحيد أنه كان هناك العديد من اللاعبين المميزين لذلك كان من الصعب الاختيار بينهم».

وأوضح، «ساديو ماني من نوعية اللاعبين الذي أحبهم لذلك كان رقم واحد في اختياراتي كأفضل لاعب في العالم يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو ثم زميلي الهولندي دي يونج».

وتوج ليونيل ميسي، صانع العاب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه متفوقًا على البرتغالي رونالدو.



يذكر أن ميسي احتل المركز الأول في استفتاء أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» يليه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ثم الهولندي فيرجيل فان دايك.