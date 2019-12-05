رسالة مسربة من خامنئي أشعلت الشارع الإيراني

05 ديسمبر 2019 - 02:48 م

تسببت رسالة سرية مسربة من المرشد الإيراني على خامنئي إلى رئيس البرلمان الإيراني في أزمة إيرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين وإقراره.

يأتي هذا بعدما كشفته مجلة "خط حزب الله"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بعض النواب أرادوا بعد اندلاع الاحتجاجات، إلغاء قرار رفع أسعار البنزين، لكن خامنئي أرسل رسالة سرية إلى رئيس البرلمان، منعت تنفيذ مقترحات النواب.

يذكر أن الحكومة الإيرانية كانت قد اتخذت بشكل مفاجئ قرارا برفع أسعار البنزين، وهو ما أيده المرشد الأعلى في منتصف الشهر الماضي.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وقتها أن خامنئي ساند القرار، حيث ألقى باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة، واذلين وصفهم بالأعداء الأجانب.

العجيب أن خامنئي كان قد وصف الاحتجاجات التي ضربت المدن الإيرانية بالخطيرة، وفي الوقت ذاته أكد أن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.