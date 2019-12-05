"صلاح" يترأس قائمة ليفربول بمونديال الأندية

محمد عبد الحارس
أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق المكونة من 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في قطر.
وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون – أدريان – أندي لونرجران
الدفاع: فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – جو جوميز – أندي روبيرتسون – ترينت أليكساندر أرنولد – نيكو ويليامز.
الوسط: جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر – نابي كيتا – جوردان هيندرسون – أليكس تشامبرلين – آدم لالانا – شريدان شاكيري – كورتيس جونز – هارفي إيليوت.
الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – فيرمينو – ريان بريوستر – ديفوك أوريجي.
من المقرر أن يلعب الريدز مباراتين في البطولة، وتُقام المباريات يومي الأربعاء 18 ديسمبر والسبت 21 ديسمبر.
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