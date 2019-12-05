» ليلي علوي تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب شقيقتها

أثارت الفنانة ليلي علوي، موجة من الجدل، على مواقع التواصل، وذلك بعد نشرها صورة لها برفقة أختها الصغرى، لمياء علوي، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث لم يتبين من الشقيقة الصغرى بينهما.

ونشرت ليلي علوي عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو يحتوي على مجموعة صور لها ولأختها، وذلك بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها .

وكتبت ليلي على الفيديو، قائلة:" 4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان،بحبك يا أحلى أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا .. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض #ليلى_علوي".

وتفاعل الجمهور مع الصور، معجبين بجمال الأختين، وجاءت التعليقات كالاتي:" منورة يا ست الكل عيد ميلاد سعيد لأختك عقبال 100 سنة"،"وعيد ميلاد سعيد".