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السفارة المصرية بكينيا تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

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السفارة المصرية بكينيا
السفارة المصرية بكينيا

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شاركت السفارة المصرية في كينيا في فعاليات الاحتفال السنوي باليوم العالمي للغة العربية بمقر الأمم المتحدة في نيروبي، وذلك في إطار مشاركة السفارات العربية المعتمدة لدى كينيا في هذا الاحتفال.

حظي الجناح المصري بإقبال كبير من جانب الحضور في ضوء ما تضمنه من معروضات مختلفة تعرف بالحضارة المصرية القديمة والمعاصرة والأدب المصري الحديث، وأهم المقاصد السياحية بمصر، فضلاً عن تقديم بعض المأكولات التي يشتهر بها المطبخ المصري.

كما شارك السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، في مختلف الأنشطة المصاحبة لهذا الاحتفال، والتي تضمنت عرضًا تسجيليًا عن تاريخ اللغة العربية وخلفيات اعتمادها كلغة رسمية في منظمة الأمم المتحدة.


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