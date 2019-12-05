» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ "الهلال السودانى"

05 ديسمبر 2019 - 01:16 م

يختتم فريق الأهلي، استعداداته لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد السلام، فى إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

من جانبه يعقد السويسري فايلر، مدرب الفريق، محاضرة فنية بالفيديو داخل معسكر الفريق استعدادًا لتلك المواجهة لرصد نقاط القوة والضعف في المنافس.

ومن المقرر أن يعلن السويسرى قائمة الفريق للمباراة عقب انتهاء مران الفريق الذي يقام في الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

فى سياق آخر طمأن الجهاز الفني، على جاهزية محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، وذلك بعد مشاركة اللاعب في مران الفريق الجماعي كاملًا أمس.

وكان "هاني" اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة النجم الساحلي قبل الأخيرة.