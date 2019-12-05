» وصلة رقص لبنات مدرسة إسنا الإعدادية بالأقصر

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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التعليم

مدرسة

الأقصر

إسنا

تداول عدد من مستخدمي موقع "فيس بوك"، مقطع فيديو، من داخل مدرسة إسنا الإعدادية بنات في محافظة الأقصر، بعنوان "عالم مهزلة في مدرسة إسنا الإعدادية بنات".

ويظهر في الفيديو، مشاركة الطالبات في حفل، وهم يغنون أغاني المهرجانات "عالم تعبانة"، مع وجود بهلوان يرقص على أنغام الأغنية، الأمر الذي استنكره البعض وتساءلوا جميعا: "أين وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر من هذه المهزلة؟".

وردد عدد  من الطالبات كلمات الأغنية، الأمر الذى أثار الجدل بين رواد "فيس بوك"، وكان السواد الأعظم مهاجما ورافضا لما يحدث في التعليم، بينما دافع البعض عنهم بأن ذلك مجرد يوم ترفيهي.


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