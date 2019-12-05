» إنجى علي تثير الجدل برفقة سعد الصغير بالسعودية

نشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو لها برفقة الفنان سعد الصغير، عبر حسابها على إنستجرام، حيث يتواجدان حاليًا في المملكة العربية السعودية، ما أثار موجة من الجدل حولهما.

وتظهر إنجي على في الفيديو برفقة سعد الصغير وهي تطعمه في فمه فيشار وعلقت قائلة: "سعد الصغير من أحبه كثيرًا ويستحق كل خير لأنه من النجوم الذين لم يتركوني في السعودية ويهتم بكل تفاصيل المسرحية ويعمل على راحة الجميع، فهو رجل بكل ما تحملة الكلمة من معنى".

يذكر أن العرض المسرحي "لوكاندة الأوباش" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي استعراضي يتم عرضه حاليًا خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

يشارك في بطولة العرض الفنان حسن الرداد، ومايا دياب، وهالة فاخر، وماجد المصري، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس أوس، وعصام كاريكا.