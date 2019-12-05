بدولة عربية.. محكمة تعاقب زوجًا بعدم معاشرة زوجته لمدة عام

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أصدرت محكمة مغربية حكما ربما كان هو الأغرب في تاريخ الأحكام القضائية، حيث قضت على زوج بعدم معاشرة زوجته لمدة عام.

وفي التفاصيل فإن المحكمة المغربية قررت معاقبة الرجل بمنعه من الاقتراب من زوجته أو معاشرتها لمدة عام كامل بعد ثبوت إدانته في استخدام العنف مع زوجته.

وألزمته المحكمة أيضًا بالخضوع لجلسات علاج نفسي ونبذ للعنف والسيطرة على الغضب من أجل معيشة سوية ومتزنة مع زوجته.

يذكر أن  محكمة الاستئناف بمدينة تازة المغربية كانت قد عاقبت شابا أيضا، بعدم التواصل مع والدته أو الاقتراب من منزلها لمدة عام بعد تعنيفه لها .

وقد القضاء المغربي لمثل هذه  العقوبات النفسية بعد انتشار العنف ضد النساء في البلاد.


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