طبيب سوري يفحم "فيصل القاسم"

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طبيب سوري

قال الإعلامي السوري فيصل القاسم إن طبيبا سوريا أفحمني برد لم أكن أتوقعه.

جاء هذا عقب سؤال وجهه له القاسم: "كيف تتحملون كأطباء منظر الدم الذي ترونه في معالجة وإنقاذ المصابين والجرحى".

وكتب الفيصل على حسابه في تويتر : "سألت صديقاً طبيباً يعمل في قسم الطوارئ بسوريا: "كيف تتحملون مناظر الدم والحوادث الشنيعة التي ترونها يومياً؟ ألا تؤثر على حياتكم النفسية، فقال: نعم تؤثر نسبياً".

وأضاف أن الطبيب وجه لي السؤال بالقول: "لكن ماذا عنكم أنتم الإعلاميين: ألا تشعرون بقرف وغثيان وكآبة وأنتم تتابعون السياسات والأوضاع العربية.. بصراحة أفحمني".


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