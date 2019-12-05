أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد أزمته الصحية:"فؤش بخير"

نشر الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو له، يطمئن فيه جمهوره على سلامته، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى اليومين الماضيين .

وقال "فؤاد" في الفيديو،:"جمهوري الحبيب العزيز، من قلب القاهرة الجميلة، ومصر الحبيبة، أحييكم، وبقولكم فؤش بخير، محدش يقلق يعني زي الناس اللي بتعيا عادي، إحنا مش أحسن من الناس".

واختتم حديثه:"الحمد لله ربنا كريم ووقف معانا، ربنا من علينا بالستر والرضا، أزمة وعدت، وكان ربنا هو كبيرنا فيها، بطمنكم وبقولكوا ربنا ما يوريكم حاجة وحشة، ولا شر أبدا، ويمتعكم بالصحة".

وكان قد تصدر الفنان محمد فؤاد مؤشر البحث على جوجل خلال الأيام الماضية بعد شائعات عن تدهور حالته الصحية، وزاد البعض وتحدث عن وفاته.