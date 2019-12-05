  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
اعلامي كويتي

إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. ويثير ضجة

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

سر جملة "بس خلاص" في أغاني شعبان عبد الرحيم

الملك سلمان

أمر ملكى عاجل من الملك سلمان

خالد أبو بكر: "على الدولة أن توضح لنا ما يحدث للأقباط"

"الحياة" تستغني عن خالد أبوبكر

أحمد موسي

أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

الحرائق

حرائق الجن تعود مجددا .. وذعر بمحافظة الشرقية

ترامب

الكونجرس: ترامب تجاوز سلطته.. وتصرفاته ستؤدي لعزله

الملك سلمان

قرقاش: قمة الرياض مباركة بقيادة الملك سلمان

المستشار محمود الخضيري

إطلاق سراح المستشار محمود الخضيري

تركي آل شيخ

بعد شفائه.. "آل الشيخ" يوجه هذه الرسالة لمجلس الأهلى

بالفيديو..

إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. ويثير ضجة

عرب وعالم

اعلامي كويتي
اعلامي كويتي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"قبلة ساخنة" لمراسلة "سكاي نيوز" اللبنانية على الهواء

#

حفيد مبارك يظهر مع حبيبته في طائرة هليكوبتر

#

شاهد.. أديب يفعل شيئًا غريبًا على الهواء

#

شاهد..إليسا تنفعل على الفرقة الموسيقية وتوبخهم على الهواء

اعلامى كويتى

تدخين

الهواء

أثار الإعلامي الكويتي، جعفر محمد مرزوق الغانم،ضجة كبيرة على مواقع التواصل، حيث قام بالتدخين على الهواء مباشرة، وذلك بعد خسارة منتخب الكويت أمام البحرين في بطولة كأس الخليج 24 .

وقال "جعفر"  ببرنامج "وسع صدرك" المذاع على قناة الشاهد أنه يستأذن إدارة القناة والجمهور في التدخين مشيراً إلى أن التليفزيون الكويتي لا يمنع ذلك .

وأضاف: "النيكوتين يسري في دمي، تقولون تعطي قدوة سيئا، إيه أنا بعطي قدوة سيئة، دمرتونا جننتونا ما خلتونا نفرح، ثم أشعل السيجارة وأكمل تقديم الحلقة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عبد الدايم تفتتح ملتقى المبدعات العربيات وتكرم 16 شخصية نسائية
» هنا الزاهد لـ متابعيها:"الحمدالله شلت المرارة"
» مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى
» "الخارجية" تنعي ضحايا حريق مصنع السيراميك بالسودان
» "بيراميدز" يستدرج النجوم على استاد الدفاع الجوى
» أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس
» زوجة شقيق الزعيم عادل إمام فنانة شهيرة..تعرف عليها
» سر اللافتة العجيبة الموجودة على قبر شعبان عبد الرحيم
» فنانة شهيرة: تعرضت للتحرش كثيرًا جدًا
» صورة حفيد عادل إمام تشعل انستجرام: نسخة من جده
» ابنة أصالة تفجر مفاجأة مدوية عن طارق العريان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس