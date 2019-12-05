"الحياة" تستغني عن خالد أبوبكر

05 ديسمبر 2019 - 10:34 ص



أعلن الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة" رحيله عن الشاشة.



وفاجأ فريق البرنامج الإعلامي بـ"تورتة" داخل الاستوديو مودعين إياه ليشكرهم "أبو بكر" قائلا: "هم أصحاب الفضل الحقيقى، الذين بدونهم ما خرج "الحياة اليوم" بهذا الشكل، حيث يقدمون أفكارهم أولا بأول وسط نقاشات جادة، وفق دائرة تسير بتسلسل زمنى منتظم.



وتابع: "هذه كتيبة الحياة اليوم، نحن نفكر مع بعضنا البعض، وكنت أخذ آرائي من خلال انطباعات الفريق الذين يقف خلف الكاميرا، هؤلاء أصحاب الفضل الحقيقى، وهؤلاء آخر ناس صممت أن يكونوا موجودين معى فى آخر دقائق لي في قناة "الحياة".

