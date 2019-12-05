سر جملة "بس خلاص" في أغاني شعبان عبد الرحيم

تصدر عزاء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، مؤشرات البحث في جوجل،حيث حرص عدد كبير من السياسيين والفنانين على تقديم العزاء في الفقيد، والذي أقيم في مسجد الشيشيني بمنطقة فيصل، بجوار منزله القديم.

وكان قد كشف الفنان شعبان عبد الرحيم، في وقت سابق، عن سر جملة "بس خلاص" التي دائمًا ما يرددها فى أغنياته.

وقال شعبان عبد الرحيم خلال ندوة تكريم عقدت له قبل وفاته بشهور في موقع "صدي البلد"، إنه فى بداية مشواره الفنى كان يصعد على المسرح ويغنى ولا يستطيع أن يختم الأغنية بصوته، فاضطر أن يختم أغنياته بقول "بس خلاص"، حتى تتوقف الفرقة عن العزف، وبالفعل أصبحت لازمة معه حتى الآن.

وقد أقيم عزاء شعبان عبد الرحيم،أمس الأربعاء، بحضور عدد من الفنانين والسياسيين من أبرزهم الفنان صلاح عبد الله، وهاني شاكر، كما شارك فى العزاء عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، والذي سبق أن غنى له شعبان عبد الرحيم أغنيته الشهيرة "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل".

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في صباح أول أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عامًا أثر أزمة صحية، دخل على أثرها مستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.