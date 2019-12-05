  • الخميس 05 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
اعلامي كويتي

إعلامي كويتي يدخن على الهواء.. ويثير ضجة

شعبان عبد الرحيم: أنا زى القطط بسبع أرواح

سر جملة "بس خلاص" في أغاني شعبان عبد الرحيم

الملك سلمان

أمر ملكى عاجل من الملك سلمان

خالد أبو بكر: "على الدولة أن توضح لنا ما يحدث للأقباط"

"الحياة" تستغني عن خالد أبوبكر

أحمد موسي

أحمد موسى: الديهي دا راجلنا مينفعش نسيبه من غير شغل

الحرائق

حرائق الجن تعود مجددا .. وذعر بمحافظة الشرقية

ترامب

الكونجرس: ترامب تجاوز سلطته.. وتصرفاته ستؤدي لعزله

الملك سلمان

قرقاش: قمة الرياض مباركة بقيادة الملك سلمان

المستشار محمود الخضيري

إطلاق سراح المستشار محمود الخضيري

تركي آل شيخ

بعد شفائه.. "آل الشيخ" يوجه هذه الرسالة لمجلس الأهلى

مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مؤتمر صحفي مفاجئ لـ"ميتشو" لكشف حقائق رحيله عن الزمالك

#

الأهلى يبحث زيادة عدد جماهيره أمام الهلال السودانى

#

نجم «الهلال» يتراجع عن وعده لـ«بن سلمان»

#

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

الاهلى

كاس

الهلال

أبطال إفريقيا

يعقد فريق الهلال السودانى، مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد السلام.

يحضر المؤتمر صلاح آدم المدير الفني للفريق للحديث عن مباراة فريقهم أمام النادى الأهلى، والرد على الاستفسارات الفنية الخاصة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسوف يتم السماح لوسائل الإعلام بتصوير ربع ساعة من المران الأخير المقرر إقامته في التاسعة من مساء نفس اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء غد على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حريق بمركب صيد
» عبد الدايم تفتتح ملتقى المبدعات العربيات وتكرم 16 شخصية نسائية
» هنا الزاهد لـ متابعيها:"الحمدالله شلت المرارة"
» مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى
» "الخارجية" تنعي ضحايا حريق مصنع السيراميك بالسودان
» "بيراميدز" يستدرج النجوم على استاد الدفاع الجوى
» أول قرار لـ «كارتيرون» قبل مواجهة أول أغسطس
» زوجة شقيق الزعيم عادل إمام فنانة شهيرة..تعرف عليها
» سر اللافتة العجيبة الموجودة على قبر شعبان عبد الرحيم
» فنانة شهيرة: تعرضت للتحرش كثيرًا جدًا
» صورة حفيد عادل إمام تشعل انستجرام: نسخة من جده

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس