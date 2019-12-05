» مؤتمر صحفى لمدرب "الهلال" للحديث عن مواجهة الأهلى

05 ديسمبر 2019 - 10:04 ص

يعقد فريق الهلال السودانى، مؤتمرا صحفيا فى الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد السلام.

يحضر المؤتمر صلاح آدم المدير الفني للفريق للحديث عن مباراة فريقهم أمام النادى الأهلى، والرد على الاستفسارات الفنية الخاصة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسوف يتم السماح لوسائل الإعلام بتصوير ربع ساعة من المران الأخير المقرر إقامته في التاسعة من مساء نفس اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء غد على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.