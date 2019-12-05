الكونجرس: ترامب تجاوز سلطته.. وتصرفاته ستؤدي لعزله

أكد رئيس اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي، جيرود نادلر، اليوم الخميس، عقب جلسات استماع الخبراء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاوز سلطته وتصرفاته تعتبر أساسا لعزله، مشيرًا إلى أن الأخير ارتكب مخالفة تستدعي المساءلة والعزل، إذا طلب من حكومة أجنبية التدخل في الانتحابات الرئاسية.

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الكونجرس الأمريكي، وافقت على التقرير الذي أعده الديمقراطيون والمتعلق بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله، أمس الأربعاء.

ووفقا لنتائج التصويت، صوت لصالح قرار المساءلة الأغلبية وهم 13 عضوا، مقابل 9 ضد القرار، ثم بعد ذلك ستحيل لجنة الاستخبارات التقرير الممهد لمحاكمة ترامب برلمانيا إلى اللجنة القضائية.

وكان ثلاثة من أساتذة القانون بالجامعات الأمريكية، أكدوا أن الاتهامات الموجهة لترامب، تستوجب عزله .