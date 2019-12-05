الكشف عن وصية أحمد زكي التي لم ينفذها "هيثم"

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أحمد زكي

هيثم احمد زكي

كشف المخرج أحمد فتح الله - الصديق المقرب للفنان الراحل أحمد زكي - عن سر أخبره به الأخير قبل الوفاة فيما يعتبر وصية.

وقال الإعلامي محمد الباز - مقدم برنامج 90 دقيقة - أنه تلقى رسالة من المخرج المذكور يبلغه فيها أنه قبيل وفاة أحمد زكي وفي رحلته مع المرض ، تفاجأ بالفنان الراحل يخبره بأمنيته.

وأضاف: قال لي أحمد زكي إنه يتمنى بناء مسجدًا باسمه ، ويكون أول شخص يصلي فيه ، ويكون أول شخص يُصلى عليه فيه.

وتابع: القدر لم يمهل أحمد زكي لتنفيذ تلك الوصية وأناشد رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي بتنفيذ تلك الوصية وبخاصة إنه غير محتاج لهذا المال الذي ورثه.

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