» بيان ناري من سفارة إسرائيل حول وفاة شعبان عبد الرحيم

أحمد عادل شعبان
قدمت السفارة الإسرائيلية في مصر العزاء في وفاة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم ، متحدثة عن أغنيته الشهيرة "أنا بأكره إسرائيل".
و قالت السفارة في بيان عبر صفحتها المسماة "إسرائيل في مصر": تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا).
وأضافت: على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل ، فإننا ندرك أن شعبولا كان فنانا موهوبا للغاية ، وكان حقا صاحب شعبية جارفة ، ، وداعا شعبولا وليرحمك الله.
ظهر11:50 ص
فجر
05:15
شروق
06:43
ظهر
11:50
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27