» مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع

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الامارات

تركيا

أبو ظبي

بن زايد

أجرى مسئولان رفيعان في الإمارات وتركيا، مباحثات ثنائية، في العاصمة أبو ظبي اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "وام"، أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، أجرى مباحثات مع السفير التركي لدى الإمارات، جان ديزدار.

ونقل السفير التركي، تهنئة الحكومة التركية بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات، كما تطرق اللقاء إلى "مجمل القضايا الإقليمية، وعدد من المسائل والملفات التي تهم البلدين، فضلا عن العلاقات الثنائية"، بحسب الوكالة.

وركز الطرفان على "أهمية العمل معا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتعاون في مجالي السياحة والثقافة".

يشار إلى أن العلاقات بين أبو ظبي وأنقرة تشهد توترا بسبب قضايا خلافية عدة، خاصة موقف تركيا من الأزمة الخليجية وسياساتها في ليبيا وعملياتها العسكرية في سوريا، إضافة إلى موضوع دعم "الإخوان المسلمين" ومسألة القيادي الفلسطيني المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان.


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