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رسالة حزينة من بطل مصر بعد حرمانه من "الأولمبياد"

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أولمبياد
أولمبياد

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رفع الأثقال

أولمبياد

طوكيو

محمد إيهاب

نشر محمد إيهاب لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، رسالة حزينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد حرمان مصر من المشاركة في الأولمبياد.

محمد إيهاب 

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد أيدت عقوبة إيقاف مصر لمدة عامين وحرمان لاعبيها من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعرب "إيهاب" أنه راض عن قضاء الله، موجهًا الشكر لكل من ساند للخروج من هذه الأزمة.

أولمبياد

كما أعرب أنه لن يتجنس بأي جنسية دولة أخرى بسبب هذا القرار، على الرغم من أن هذا الحل الوحيد أمامه.

ونهى رسالته قائلًا: ".. أعان الله مصر على تخطى الكبوة واستكمال مسيرة الإنجازات".

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