محمد إيهاب يعلن اعتزال رفع الأثقال.. تعرف على السبب

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رفع الأثقال

اعتزال

محمد إيهاب

المنشطات

في أول تعليق له على قرار المحكمة الرياضية الدولية، بتأييد عقوبة إيقاف مصر لمدة عامين وحرمان لاعبيها من المشاركة في أوليبمبياد طوكيو 2020، بعد إثبات التحاليل تعاطي بطل مصر للمنشطات عام 2017، قرر اللاعب اعتزال رفع الأثقال بشكل نهائي.

وكان "إيهاب" قرر في وقت سابق تعليق قرار إعتزاله، لحين البت في الطعن المقدم من جانب اللجنة الأوليمبية للمحكمة الرياضية الدولية، في محاولة لرفع الإيقاف أو تخفيف العقوبة.

وقال اللاعب: "قررت اعتزال رياضة رفع الأثقال بشكل نهائي، وذلك بعد أن أكرمني الله متوجًا في جميع البطولات الدولية".


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