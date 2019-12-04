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محاولات جادة لإعادة "الحريري" رئيسًا للحكومة اللبنانية

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الحريرى

قالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إن هناك محاولات تبذل حاليًا من أجل إعادة سعد الحريري رئيسًا للحكومة اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن النائب في البرلمان اللبناني المحسوب على "حركة أمل" أيوب حميد، هذه التصريحات.

حيث قال للوكالة "إنه من حيث المبدأ هناك محاولات جادة وحثيثة لكي من أجل عودة الحريري".

وأكمل "إذا تعذر ذلك أياً يكن الشخص يجب أن يراعي تطلعات الرئيس الحريري وفريقه السياسي وما يمثل ميدانياً وذلك بهدف منع أي تداعيات قد تؤثر على الاستقرار الداخلي وتقود إلى ما لا يحمد عقباه".

وتابع" من الأسماء المتداولة حتى الساعة هي شخص الأستاذ سمير الخطيب وهو رجل له موقع معنوي واجتماعي ورجل أعمال ناجح، ولذلك بتقديري الاتجاه هو بتسميته ولكن هذا الموضوع يبقى وحتى الساعة بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة".


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