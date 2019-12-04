كشف حقيقة الفيديو الإباحي لـ4 مدرسين بسوهاج

04 ديسمبر 2019 - 08:17 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي لـ4 مدرسين بأحد المدارس بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور تقدم المدرسين الأربعة ببلاغ إلى أجهزة الأمن، لكشف من قام "بتركيب" الفيديو، مؤكدين أنه مزيف.

وبالبحث تمكن الأمن من القبض على طالب بالثانوية العامة بتهمة تصوير 4 مدرسين ودمج 4 مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة لهم في سوهاج.

وقال المدرسين في بلاغهم، إن أحد الطلاب صورهم بهاتفه المحمول وسجيل مقاطع فيديو لهم أثناء تواجدهم بالمدرسة ودمج تلك الفيديوهات بمقاطع صوتية تتضمن ألفاظًا مخلة بالآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طالب بإحدى المدارس الثانوية الكائنة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

واعترف الطالب بفعلته مشيرًا إلى أنه كان "بيهزر"، وقام بالإرشاد عن الهاتف المستخدم في الجريمة.