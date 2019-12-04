» تركيا ترسل قطعًا عسكرية لسوريا

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تركيا

إدلب

سوريا \

أرسل الجيش التركي، قطعًا عسكرية لسوريا، ضمت العديد من المدرعات وناقلات الجنود وآليات بناء، اليوم الأربعاء.

وبحسب "الأناضول" فإنه تم إرسال "تعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط المراقبة الموجودة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا".

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.


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