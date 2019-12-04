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بعد انقطاع 23 عامًا..

عودة السفير الأمريكي للسودان قريبًا

عرب وعالم

بومبيو
بومبيو

الطيب حسين

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الولايات المتحدة

سفير

السودان

بومبيو

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن واشنطن والخرطوم قررتا عودة السفيرين للبلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة والسودان قررا الشروع في عملية عودة السفيرين للبلدين بعد انقطاع دام 23 عاما.

وأشار "بومبيو" إلى  أن الولايات المتحدة تخطط لتفعيل العلاقات الدبلوماسية مع السودان من خلال "بدء عملية تبادل السفراء".

ويأتي ذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لواشنطن.


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