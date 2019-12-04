علاء مبارك ينعى شعبان عبدالرحيم.. ماذا قال؟

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وفاة

شعبان عبدالرحيم

علاء مبارك

نعي

نعى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الفنان والمطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري.

وكتب علاء مبارك في نعي "عبدالرحيم"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "البقاء لله ، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم ، ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان".

و توفى، أمس الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى، بسبب إصابته بالتهاب رئوي بعد الحفل الذي أحياه في المملكة العربية السعودية قبل أيام، والذي ظهر فيه على كرسي متحرك.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادى، حيث ظهر قبل أيام قليلة، وهو يجلس على كرسى متحرك، أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض.


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