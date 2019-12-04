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بث مباشر.. الزمالك والشرقية في كأس مصر
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ويقدم اليوم بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك والشرقية، ضمن منافسات كأس مصر.
شاهد البث..
فجر
05:14
شروق
06:43
ظهر
11:50
عصر
14:38
مغرب
16:57
عشاء
18:27