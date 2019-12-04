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قيامة أرطغرل

«أرطغرل» يعلن اعتزال التمثيل بد فشل مسلسله

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«أرطغرل» يعلن اعتزال التمثيل بد فشل مسلسله

عرب وعالم

قيامة أرطغرل
قيامة أرطغرل

محمد فضل- متابعات

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تركيا

مسلسل

اعتزال

أرطغرل

الرصاصة

في مفاجأة كبيرة، أعلن الممثل التركي إنجين آلتان دوزياتان، بطل المسلسل الشهير الذي حقق رواجًا عالميًا «قيامة أرطغرل»، اعتزاله التمثيل في المسلسلات التركية.

وحسب صحيفة Ak?am التركية، فإن الممثل التركي لن يشارك مجدداً في أي مسلسل بعد انتهاء مسلسله الفاشل «الرصاصة».

كما أكد دوزياتان للصحفيين أن مسلسله «الرصاصة» سيتوقف عن العرض قريباً، وأضاف أنه يجهز لفيلم وثائقي يُصوَّر في تركيا.

إلى جانب ذلك قال نجم أرطغرل إنه من الممكن أن يشارك في أعمال مسرحية، لكن لن يعود إلى المشاركة في المسلسلات.

فيما تعرّض دوزياتان، الأسبوع الماضي، إلى خيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن وقف عرض مسلسله الجديد «الرصاصة» في الحلقة السابقة، وذلك بسبب تدني نسب مشاهدته.

رغم أن الحلقة الأولى من المسلسل حقَّقت نسبة مشاهدة عالية، إلا أنها بدأت بالتدني بشكل كبير في الحلقات السابقة، ما دفع قناة «فوكس» إلى إيقاف عرضه.

فيما يحكي المسلسل الذي عُرضت حلقته السادسة مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2019، عن قصة حب تجمع مدعياً عاماً يسعى إلى تحقيق العدالة وصحفية شابة في إسطنبول، في السبعينيات من القرن الماضي.

يُذكر أن الممثل التركي إنجين آلتان اشتهر في العالم العربي بمسلسل «قيامة أرطغرل»، الذي عرضت آخر حلقاته في مايو/أيار 2019، بعد 150 حلقة متميزة على مدار 5 مواسم، عُرضت على شاشة التلفزيون الرسمي TRT1 ، مع وعد كاتب المسلسل ومنتجه بـ «ملحمة» في الحلقة الأخيرة.


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