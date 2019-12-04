رد قاطع من الإفتاء على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم

قالت دار الإفتاء المصرية، أن التشفي والشماتة في المُصاب، أيًا كان مخالفًا للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية.

وأضافت خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف،: "لا تُظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك".

وأظهر التليفزيون الإسرائيلي أمس، شماتته في وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، إضافة إلى عدد من مؤيدي جماعة الإخوان، من خلال منشورات لهم بمواقع التواصل، أعلنوا فيها شماتتهم في وفاة الراحل، أمثال آيات عرابي وعمرو عبد الهادي، وعدد ىخر من أنصار الإخوان.

وتوفي المطرب الراحل، أمس عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد إصابته بوعكة صحية، في الأيام الأخيرة، فيما شيبع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني، ودفن بمسقط رأسه بميت حلفا بالقلوبية.