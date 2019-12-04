تركيا تعلن بدء استخراج النفط من ليبيا

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تركيا

النفط

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السراج

أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريبًا استخراج وإنتاج النفط، وفقًا للاتفاقية التي عقدتها مع حكومة فايز السراج بليبيا، بحيث يتم العمل في المناطق التي تقع تحت نفوذهما.

جاء هذا في تصريحات لوزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، اليوم الأربعاء، موضحًا أن مؤسسات بلاده "المرخص لها"، ستبدأ في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق.

وكانت حكومة "السراج" قد وقعت اتفاقًا مع الحكومة التركية قبل أيام في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وشمل الاتفاق التوقيع على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وقوبل الاتفاق بين الجانبين، بمعارضة مصرية شديدة، حيث أكدت القاهرة أن "السراج" تجاوز صلاحياته المقررة في اتفاق الصخيرات عندما وقع على هذه الاتفاقية مع تركيا.


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