  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:41 م
بحث متقدم
ترامب

«ترامب» يغادر قمة الناتو بعد تسريب فيديو السخرية منه

ارشيف

مستشار بن زايد: قرار بحريني جديد لطى أزمة الخليج

هدى الرشيد

بعد ظهورها بدون حجاب.. إعلامية سعودية شهيرة: " بن سلمان رائع"

ترامب

شاهد.. «زعماء الناتو» يسخرون من ترامب

الإفتاء

الإفتاء:علاج المرض النفسى مش مسئوليتنا

تركي آل شيخ

وعكة صحية لـ "آل الشيخ"

عصام البشير

السلطات السودانية تعتقل المستشار الديني للبشير

بسمة وهبة

عرض إخواني وراء انتقاد "بسمة وهبة" للحكومة

الإفتاء

هل ثواب القرآن من المصحف أفضل من الهاتف

أحمد موسي

موسى: اللي بتعملوه دا عيب وحرام

«ترامب» يغادر قمة الناتو بعد تسريب فيديو السخرية منه

عرب وعالم

ترامب
ترامب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. «زعماء الناتو» يسخرون من ترامب

#

عقوبات تفرضها الصين على منظمات أمريكية بعد تصريحات "ترامب"

#

القبض على 9 من المتورطين في حريق «إيتاي البارود»

#

بعد تسريب فيديو لها.. إعلامية شهيرة: "صديقتي السبب"

ترامب

سخرية

الناتو

انسحاب

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي وغادر قمة الناتو بلندن على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.

وقالت صحيفة " إندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن رد فعل دونالد ترامب كان غاضبا على ما يبدو من قادة العالم الذين يسخرون منه، حيث وصف جاستن ترودو بأنه "ذو وجهين".

ورصدت عدسات المصورين حديثا جانبيا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، خلال حفل يوم الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن، حسب روسيا اليوم.

ووفق وسائل إعلام بريطاينة، يبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغيابه.

وقالت الصحيفة إنهم لم يذكروه بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الإنسان يسمع صوت بيقوله "ارمي" نفسك من البرج أو تحت المترو
» "ممالك النار" تتصدر تريند تويتر.. ويصفون النبوى بـ"الجبار"
» شاهد.. أغلى شجرة كريسماس في العالم
» إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى السكة الحديد
» هند صبرى تنعى شعبان عبد الرحيم بهذه الكلمات
» تحذير شديد اللهجة من "السعودية" لمواطنيها بفرنسا
» الطيب يستقبل غادة والي ويشيد بقدرات المرأة المصرية
» تجربة صحفية جديدة لـ "إليسا".. تعرف عليها
» تحذير طبي.. "الصدفية" تصيب الأطفال
» طفل يثير إعجاب "بن زايد".. لهذا السبب
» "يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس