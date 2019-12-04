» "ممالك النار" تتصدر تريند تويتر.. ويصفون النبوى بـ"الجبار"

04 ديسمبر 2019 - 02:45 م

تصدر المسلسل التاريخي، "ممالك النار"، مؤشرات البحث في "تويتر"، لثاني مرة منذ عرضه الأيام الماضية، لكن الممثل خالد نبوي، الذي يقوم بأداء دور الأمير "طومان باي"، كان له النصيب الأكبر من الإشادات والإعجاب.

وقد دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج باسم "ممالك النار"، الذي يذاع على فضائية "ام بي سي"، ويحيي آخر أيام حكم المماليك والدولة العثمانية، مشيدين من خلال الهاشتاج بأداء الممثل خالد النبوي، الذي وصفوه بـ"السهل الممتنع".

وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "خالد النبوي ممثل جبار #ممالك_النار، #ممالك_النار مسلسل راقٍ وتاريخي وبيقول الحقيقة وتمثيل خالد النبوي رائع".

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، من سوريا ومصر ولبنان، وهو يتحدث عن حكم المماليك والدولة العثمانية آنذاك.