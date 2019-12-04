» إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى السكة الحديد

04 ديسمبر 2019 - 01:32 م

أعلن الدكتور عاطف إمام رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفى؛ حيث تم إجراء العملية، وتغيير الصمام المترالي لقلب المريض من العاملين بهيئة السكك الحديدية.

وأضاف إمام، أن المستشفى مستعد لاستقبال أي حالة من المواطنين من غير العاملين بوزارة النقل؛ لإجراء مثل هذه النوعية من الجراحات الدقيقة التي تتم بواسطة خبراء واستشاريين متخصصين على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المستشفى خلال الفترة الماضية تم تدعيمها بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، كما تم التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة.

وأشار رئيس المركز الطبي لسكك حديد مصر أن المستشفى يقوم بتقديم خدمة طبية متميزة لكل العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة كما تستقبل المستشفي المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى وبأسعار رمزية.