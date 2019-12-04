السلطات السودانية تعتقل المستشار الديني للبشير

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أفادت المواقع المحلية، بأن السلطات السودانية ألقت القبض على الداعية عصام البشير، القيادي في الحزب الحاكم، بتهم غسل الأموال واستغلال النفوذ والتصرف في ممتلكات تخص وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأوضحت المواقع أن تم وقف الداعية عصام البشير من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال عقب عودته إلى البلاد، وفق ما ذكرته صحيفة "آخر لحظة" السودانية.

وكشفت الصحيفة عن أن النيابة رصدت عصام البشير لدى عودته قبل أيام، ثم نفذت أمر القبض الذي حررته في مواجهته سابقًا.

وشغل الداعية عصام البشير عدة مناصب في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وتقلد منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومستشار ديني  للبشير حينها، وعين في العام 2012 رئيساً لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان.

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