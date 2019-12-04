مستشار بن زايد: وصف "بشار" بالقائد الحكيم غير موفق

04 ديسمبر 2019 - 01:01 م

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار الأسبق لولي عهد أبو ظبي إن وصف السفير الإماراتي في دمشق "عبد الحكيم النعيمي" لرئيس النظام السوري بشار الأسد بالحكيم هو تصريح غير موفق.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر: "وصف القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق السفاح بشار الأسد بـ "القائد الحكيم" غير موفق".

جاء هذا عقب ما صرح به النعيمي من أن الأمن والأمان والاستقرار بسوريا، يسودان تحت ظل القيادة الحكيمة للدكتور بشار الأسد.

وكان النعيمي قد صرح بهذه التصريحات، خلال احتفال نظمته السفارة الإماراتية بدمشق للاحتفال بالعيد الوطني، الإثنين الماضي.

وقد حضر عدد من الشخصيات السياسية السورية، من بينهم فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية في سوريا، وجهاد اللحام الرئيس السابق لمجلس الشعب.