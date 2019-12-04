موسى: اللي بتعملوه دا عيب وحرام

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الإرهاب

تركيا

صدى البلد

أحمد موسى

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الاستيراد من تركيا، قائلاً: "الشراء من تركيا عيب وحرام، اللي بيسيب منتجات بلده ويشتري منتجات تركيا عيب وحرام عليه".

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الأموال التي يتم ضخها إلى تركيا ترتد إلينا بعمليات إرهابية، معقبًا: "البعض يلجأ إلى المنتجات التركية بسبب رخصها، لذلك يجب أن يكون للمنتج المصري مكانته وأن يقدم بأسعار مناسبة.

 وطالب موسى، بالاهتمام بجودة المنتجات المصرية، وتقديمها في أفضل صورة، لتأخذ مكانتها عالميا.

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