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أول رئيسة بلدية بالطائف: صلاحياتي تتساوى مع الرجال

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هنوف البقمي
هنوف البقمي

علي محمود

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الطائف

أول رئيسة بلدية

الفروع النسائية

افتتح أمين الطائف محمد بن هميل آل هميل، مقر البلدية النسائية الفرعية بالأمانة؛ حيث كلف المهندسة، هنوف البقمي بشغل منصب رئاستها.

ونشر حساب الأمانة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا للافتتاح وعلق عليها: "أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل يفتتح مقر البلدية النسائية الفرعية، ويكلف المهندسة هنوف البقمي برئاستها".

ومن جهتها، أكدت البقمي أن البلدية النسائية التي تقود مهامها لا تختلف عن البلدية الرجالية في الخدمات، وتخدم النساء في الشئون البلدية كاملة، وأن صلاحياتها كمديرة الفرع النسائي تتماثل مع صلاحية مديري الفروع الرجالية، توافقا مع رؤية 2030.

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