  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
بشار الأسد

مستشار بن زايد: وصف "بشار" بالقائد الحكيم غير موفق

ترامب وزوكربرج

لقاء سرى بين "ترامب" و"زوكربيرج" يغضب المستخدمين

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: "كلنا كنا هنموت لولا السيسي"

البنزين

البترول: 1.1 مليار دولار دعم لسلع تموينية وبترولية

مبروك عطية

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتحة وتصلى صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

قناة تن

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

الإعلامية دعاء فاروق

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

"يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام

مال وأعمال

يوتيوب
يوتيوب

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الإفتاء في ردها على هذا السؤال: " لا بأس بهذه البدعة"

#

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

#

الجبير يعلق على إقالة وزير الخارجية السعودي

#

الرئيس الإيراني يعلق على استهداف أرامكو السعودية

يوتيوب

ارقام

نظرية المؤامرة

أعلن موقع "يوتيوب" أن الأعداد التي تتابع المحتويات الزائفة أو المرتبطة بنظريات المؤامرة تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 70% في الولايات المتحدة .

وأشار الموقع المملوك لـ"جوجل"، إلى أنه بالرغم من تعرضه لانتقادات كثيرة إلا أنه لابد أن يحافظ علي حرية التعبير، مدللاً بالفيديوهات الخاصة بأن الأرض مستوية وليست كروية وبالرغم من أنها معلومات خاطئة إلا أنه يترك مساحة لها ليحافظ علي حرية الأشخاص في التعبير عن أفكارهم.

وأكد الموقع أنه دائمًا سيكون هناك محتوي لا يتناسب معنا لكنه لن يتجاوز الخط الأحمر، وأنه بذل مجهودًا كبيرا حتى يحد من انتشار هذه المحتويات الغير دقيقة من خلال دفع المشاهدين إلي مشاهدة مقاطع حقيقية، حسبما نشرت "واشنطن بوست الأمريكية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام
» عبد الدايم تكرم 6 شخصيات فى افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
» الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الجيبوتي
» أول رئيسة بلدية بالطائف: صلاحياتي تتساوى مع الرجال
» هند القحطاني لـ متابعيها: "اللي عايز يكلمني يدفع 200 ألف دولار"
» مرشحة ديمقراطية تعلن انسحابها من الترشح للانتخابات الرئاسية
» سفير مصر باليابان يطَلع على استعدادات دورة "طوكيو 2020"
» زوج أصالة يبكيها في حفلها الأخير الرياض
» "فتحى" يثير القلق بالأهلى بتدوينة غامضة
» ارتفاع في أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم
» برأس مال 600 مليون دولار.. ندوة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات لأفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس