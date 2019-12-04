» "يوتيوب" يعلق على نظرية المؤامرة بهذه الأرقام

04 ديسمبر 2019 - 11:57 ص

أعلن موقع "يوتيوب" أن الأعداد التي تتابع المحتويات الزائفة أو المرتبطة بنظريات المؤامرة تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 70% في الولايات المتحدة .

وأشار الموقع المملوك لـ"جوجل"، إلى أنه بالرغم من تعرضه لانتقادات كثيرة إلا أنه لابد أن يحافظ علي حرية التعبير، مدللاً بالفيديوهات الخاصة بأن الأرض مستوية وليست كروية وبالرغم من أنها معلومات خاطئة إلا أنه يترك مساحة لها ليحافظ علي حرية الأشخاص في التعبير عن أفكارهم.

وأكد الموقع أنه دائمًا سيكون هناك محتوي لا يتناسب معنا لكنه لن يتجاوز الخط الأحمر، وأنه بذل مجهودًا كبيرا حتى يحد من انتشار هذه المحتويات الغير دقيقة من خلال دفع المشاهدين إلي مشاهدة مقاطع حقيقية، حسبما نشرت "واشنطن بوست الأمريكية".