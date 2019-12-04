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تجربة صحفية جديدة لـ "إليسا".. تعرف عليها

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تخوض الفنانة اللبنانية إليسا تجربة صحفية جديدة من خلال مشاركتها في إعداد وتحرير عدد جديد من صحيفة النهار اللبنانية.

ونشرت "إليسا" فيديو لها عبر "تويتر": "أنا والنهار عم نشتغل على عدد مميز عدد إنساني عدد حقيقي نزرع الأمل.. الآن شاركوا قصصكم وابعتوها على الرقم 96181815060+ وين ماتكونوا ومن كل العالم العربي".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تشتغل فيها إليسا صحفية، بل شغلت من قبل رئيس تحرير لمجلة جمالك في عدد وحيد.

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