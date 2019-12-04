» تجربة صحفية جديدة لـ "إليسا".. تعرف عليها

سارة أشرف
تخوض الفنانة اللبنانية إليسا تجربة صحفية جديدة من خلال مشاركتها في إعداد وتحرير عدد جديد من صحيفة النهار اللبنانية.
ونشرت "إليسا" فيديو لها عبر "تويتر": "أنا والنهار عم نشتغل على عدد مميز عدد إنساني عدد حقيقي نزرع الأمل.. الآن شاركوا قصصكم وابعتوها على الرقم 96181815060+ وين ماتكونوا ومن كل العالم العربي".
جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تشتغل فيها إليسا صحفية، بل شغلت من قبل رئيس تحرير لمجلة جمالك في عدد وحيد.
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