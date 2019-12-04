» ارتفاع في أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم

04 ديسمبر 2019 - 11:44 ص

تسببت التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد لا يتم أتفاق مع الصين إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وجاءت تصريحاته بعد أن فرض رسوم علي واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.

وسجل سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم الأربعاء 0.3% إلي 1482.02 دولار للأوقية، وهو أعلي مستوي منذ السابع من نوفمبر، بينما صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة .02% إلي 1487.90 دولار ، حسبما نشرت " رويترز"