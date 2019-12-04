لقاء سرى بين "ترامب" و"زوكربيرج" يغضب المستخدمين

04 ديسمبر 2019 - 11:34 ص

أطلق العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبرى، تدعو لحذف تطبيق "فيس بوك" من هواتفهم الذكية؛ بعد الكشف عن لقاء سري غير مُعلن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدير التنفيذي لـ"فيس بوك" مارك زوكربيرج.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "فيس بوك" في بيان لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج عقدا اجتماعا "جيدا وبناء" في البيت الأبيض.

وأضافت الشركة، أن رئيسها التنفيذي كان يتواجد في العاصمة واشنطن؛ حيث التقى صانعي القرار السياسي للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث بشأن مستقبل تنظيم الإنترنت.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه عقد "اجتماعا لطيفا" مع زوكربيرج.

ونشر ترامب صورة له وهو يصافح زوكربيرج في المكتب البيضاوي.