القبض على مسئول عراقى كبير ومنعه من السفر

04 ديسمبر 2019 - 11:31 ص

أصدرت هيئة النزاهة في العراق أمرًا بالقبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق استنادًا إلى المادة 340 من قانون العقوبات إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات وقرار بمنع سفر المتهم، حسبما نشرت " سكاي نيوز عربية".

وكانت الهيئة قد أعلنت الشهر الماضي عن صدور 3 أوامر "استدعاء" لرئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بتهمة تعمد الإضرار بمال العام ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

كما أصدرت أمر "استدعاء" لوزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي استنادًا علي المادة 340 من قانون العقوبات.