روحاني: هذه شروطي لمقابلة دونالد ترامب

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كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن نيته للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الحالي دونالد ترامب، ولكن بشرط رفع العقوبات عن بلاده.

وأكد "روحاني"، في كلمته بمنتدى مدينة طهران الذكية، اليوم الأربعاء، أن طهران ليست لديها أي مشكلة لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشرط أن يتم رفع الحظر كله، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني، خلال كلمته، أن "إيران ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي، ولكن ليس لدينا أي مشكلة للقاء ترامب ولكن اللقاء يجب أن يكون بعد رفع الحظر".

ويذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت بعض العقوبات الاقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي ما أثر على اقتصاد البلاد وتتدهور الظروف الاقتصادية.


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