  • الأربعاء 04 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
بلاغ يتهم مايا دياب بالتحريض على الفجور

مايا دياب تقرأ الفاتجة وتصلي صلاة المسيحية بالسعودية

الراقصة جوهرة

مفاجأة مدوية وراء الفيديو الإباحي للراقصة جوهرة

شاهد ماذا فعل الأمير وليام بنصب المحرقة بإسرائيل

الأمير وليام يثير غضب "بدون الكويت".. لهذا السبب

قناة تن

غلق قناة "تن" الفضائية والتفاصيل خلال ساعات

الإعلامية دعاء فاروق

فاجأها بنيته الانتحار.. رد فعل صادم من إعلامية على الهواء

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

7 سنوات سجنًا لمغرد أساء لأمير الكويت

شعبان عبد الرحيم

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

ابن عم البغدادي

القبض على ابن عم البغدادي

الزمالك

حكم بحبس لاعب شهير بالزمالك

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وإيفرتون الإنجليزي

اليوم..عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل اقامته بـ فيصل

الصفحة الأخيرة

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إهداء أول عمرة لـ " شعبان عبد الرحيم"

#

إعلامية شهيرة: صفوت الشريف هددني بسبب حلقتي مع شعبان عبد الرحيم

#

ماذا قال شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته بأشهر؟

#

إسرائيل تسخر من شعبان عبد الرحيم بعد وفاته

عزاء

فيصل

شعبان عبد الرحيم

أعلنت أسرة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، تلقي عزاءه اليوم الأربعاء، بعد صلاة المغرب بمسجد الشيشينى، في المريوطية فيصل، فهو يقع بجوار منزله الذي عاش فيه طوال حياته.

وقد شيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، أمس الثلائاء، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية منهم حجازي متقال ومحمود الليثي وغيرهما.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر يناهز 62 عامًا، أثر أزمة صحية، دخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم..عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل اقامته بـ فيصل
» أمطار وشبورة.. طقس الأيام القادمة
» الحرس الثوري الإيراني يشن هجومًا حادًا على السعودية
» الرئيس الإيراني يدعو للإفراج عن المتظاهرين
» رسالة من الملك سلمان إلى "بن زايد".. هذا ما قاله
» برلماني: تخفيض أسعار 4 سلع تموينية يتماشى مع الركود الاقتصادي العالمي
» آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته
» طلب إحاطة عاجل لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره على حساب الشرقية
» أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج
» رانيا يوسف ترقص على "آه لو لعبت يا زهر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:50 ص

  • فجر

    05:14

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس