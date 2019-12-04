اليوم.. عزاء شعبان عبد الرحيم بمحل إقامته بـ فيصل

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أعلنت أسرة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، تلقي العزاء اليوم الأربعاء، بعد صلاة المغرب بمسجد الشيشينى، في المريوطية فيصل، فهو يقع بجوار منزله الذي عاش فيه طوال حياته.

وقد شيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، أمس الثلائاء، من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية منهم حجازي متقال ومحمود الليثي وغيرهما.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر يناهز 62 عامًا، أثر أزمة صحية، دخل على أثرها مستشفى المعادي العسكري .


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